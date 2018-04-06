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06 апреля 2018
05 апреля 2018
07:37  06 апреля 2018 0

Уральского «Терминатора» покажут на параде Победы в Москве

БМПТ «Терминатор» производят на УралвагонзаводеФото: wikipedia.org

На параде Победы 9 мая в Москве будет представлено несколько новинок российского вооружения. Об этом рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Впервые участвовать в торжественном мероприятии будет боевая машина поддержки танков «Терминатор», который производится на «Уралвагонзаводе». Также зрители увидят ряд других новинок — защищенные автомобили «Тайфун-К», бронированную машину ВПК-233136 «Тигр» и бронированный автомобиль «Урал-432009». Всего в параде задействуют больше 120 единиц техники, рассказал Салюков изданию «Красная звезда».

Отмечается, что в этом году будет еще больше участников пешей части парада — 12,5 тысяч солдат, сержантов и офицеров в составе 33 расчетов. Тренировки военного парада пройдут в подмосковном Алабино, пишет «Национальная служба новостей».

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце марта в войска была отправлена первая партия БМПТ «Терминатор», созданная на «Уралвагонзаводе». Эти машины были произведены согласно госконтракту по вооружению армии на 24 млрд рублей.

Дарья Корчак
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