В войска отправили первых уральских «Терминаторов»

16:58 27 марта 2018 0

Боевые машины успешно прошли испытания в Сирии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В войска отправлена первая партия БМПТ «Терминатор». Боевые машины произведены в рамках госконтракта по вооружению армии на 24 миллиарда рублей.

Факт отправки «Терминаторов» «Интерфаксу» подтвердил информированный источник. «Состоялась отправка около 10 машин», — цитирует агентство собеседника.

Контракт на поставку «Терминаторов» был подписан в августе 2017 года. Известно о нем стало неделю назад, когда об этих планах журналистам рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов во время визита на Уралвагонзавод. Также он отметил, что техника уже успешно прошла боевое крещение в Сирии.

Вскоре после визита замминистра УВЗ выложил в Сеть видео со сборки «Терминаторов». На кадрах боевые машины практически готовы, не хватает только пусковых контейнеров для ракет.