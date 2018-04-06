09:56 06 апреля 2018 0

Во время выступления Трамп выбросил бумагу с заготовленной речью Скриншот из видеоролика

Президент США Дональд Трамп выбросил бумагу со своей речью прямо во время выступления, посчитав текст слишком скучным. Аудитория осталась довольна этим поступком.

Инцидент произошел в штате Западная Виргиния во время заседания круглого стола по вопросам реформы налогообложения. Президент США взял бумагу с заготовленной речью, посмотрел на нее и выбросил, сообщает портал Politico. «Я читаю первый пункт, и это скучновато. Мы должны говорить как есть», — заявил Трамп.

Поведение главы государства вызвало восторг у участников заседания. Аплодисменты не смолкали.

Ранее журналисты американского журнала New York Magazine подшутили над Трампом, поместив его на обложку с измененным лицом. На фотографии нос политика заменили на свиной пятачок, сообщает издание «Утро.ру».