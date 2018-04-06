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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:51  06 апреля 2018 0

Более 500 гостиниц в России завысили цены на время ЧМ-2018

Байки таксиста. Екатеринбург, hyatt, отель хаятт
Общая сумма штрафов отелей составила 4,4 миллиона рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Роспотребнадзор в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года проверил 11388 российских гостиниц, среди которых обнаружил 539 случаев необоснованного завышения отелями стоимости временного размещения. Только за последнюю неделю специалисты ведомства выявили 37 новых случаев таких нарушений.

«В целом было выявлено 539 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. В совокупности по всей России подано 168 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей. Общая стоимость штрафов составила 4,4 миллиона рублей.

Проверки проводили с целью предотвращения необоснованного завышения стоимости обслуживания, в то время как цена устанавливается исходя из присвоенной гостинице категории. Такие инспекции прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах, где состоятся матчи чемпионата мира, в том числе в Екатеринбурге.

Ранее после проверки Ростуризма в столице Урала нашли семь отелей — нарушителей, которые необоснованно завышали цены на размещение гостей в период матчей чемпионата мира по футболу. Среди нарушителей оказались: гостиница «Максим», «Хаятт Ридженси Екатеринбург», «Три пескаря». В последней суточное проживание составило 20 тысяч рублей, что на 833% выше норматива. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.

Иван Шестак
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