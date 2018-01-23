13:49 23 января 2018 3

Некоторые гостиницы решили повысить цены на 5000 процентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ростуризм опубликовал список российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены более чем на 5 тысяч процентов.

На сайте Ростуризма перечислена 41 гостиница в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и в Москве. Рекордсмен по ценам на время чемпионата — калининградский отель «Агора», взвинтивший цены на 5283 процента, сообщает «Эхо Москвы». Обычно стоимость размещения в сутки составляет 2400 рублей, в дни матчей — 129 тысяч 200.

Особо отличился и Ростов-на-Дону: отель «Тихие Сады» (категория — классификация не пройдена, то есть «без звезд»). Обычно номер стоит 4360 рублей, а на сайте Ostrovok эти номера на время ЧМ-2018 предлагают арендовать за 116 тысяч 900 рублей (превышение на 2581 процент).

В Москве максимальное завышение цен отмечено в гостинице «Петровка 17», где стоимость одноместного номера обычно составляет 6970 рублей, а в дни чемпионата — 34 тысячи 800. Волгоградская гостиница «Сталинград» повысила цены на 261 процент (больше, чем все остальные отели в городе) — с 6370 до 16 тысяч 462 рублей.

В Самаре зафиксирован только один случай: на 187,7 процента в дни проведения матчей чемпионата подорожало проживание в гостинице «Тоника» — с 6310 до 18 тысяч 150 рублей. Гостиница «Интурист» в Краснодаре во время чемпионата мира по футболу предлагает болельщикам разместиться в номерах улучшенной категории за 50 тысяч рублей в сутки. В обычное время стоимость проживания составляет 19 тысяч 870 рублей (на 151 процент дешевле).

При этом ранее стало известно, что екатеринбургские отели тоже решили заработать на болельщиках. Согласно открытым данным, за два дня в гостинице футбольным фанатам, приехавшим в уральскую столицу, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей. Но в «черный список» Ростуризма уральские отели все же не попали.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказывал в интервью «Российской газете» о том, что надеется исправить ситуацию с ценами в отелях на время ЧМ-2018. Руководитель агентства напомнил о похожей ситуации с резким повышением цен на российских курортах, когда временно прекратились продажи путевок в Турцию и Египет. Тогда многие отельеры решили, что туристам деваться некуда, поэтому они поедут за любые деньги.

Популярный блогер Илья Варламов узнал цены на гостиничные номера и съемные квартиры в городах, где летом пройдет чемпионат мира по футболу. Расценки неприятно удивили блогера, скрины с фотографиями «убогих» комнат и номеров, а также их стоимостью он выложил в своем «Живом Журнале».