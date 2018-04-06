Жительнице Тюмени грозит срок за драку с полицейским

Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Жительница Тюмени несколько раз ударила полицейского.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, жительницу пригласили в отдел полиции для дачи объяснений по материалу проверки. В ходе беседы женщина вела себя агрессивно, угрожала инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Ее попытались утихомирить, но она несколько раз ударила полицейского по лицу.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщается на сайте СК РФ по Тюменской области.
В зависимости от обстоятельств, женщина может получить различные наказания. Возможно, она получит штраф в двести тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишится свободы на срок до пяти лет.