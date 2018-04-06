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Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
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06 апреля 2018
13:30  06 апреля 2018 0

В соцсетях высмеяли актера Пореченкова, дочь которого переехала в Голландию. «А почему не в Донбасс?»

Варвара два года отучилась во МХАТеВарвара Пореченкова, Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Поступок дочери известного российского актера Михаила Пореченкова резко осудили в социальных сетях. Бросив школу-студию МХАТ, Варвара Пореченкова уехала в Нидерланды. Теперь пользователей соцсетей интересует, откуда у девушки деньги на учебу в Голландии и почему она не переехала в самопровозглашенную Донецкую народную республику, за которую агитировал ее отец.

Двухлетнюю учебу в школе-студии МХАТ 20-летняя девушка предпочла занятиям на факультете «Коммуникации и медиа» зарубежного вуза, пишет «СтарХит». «Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах», — пояснил дед 20-летней Варвары Пореченковой.

Пользователи Twitter не преминули вспомнить активность отца Варвары в Донбассе, где Михаил Пореченков получил известность благодаря стрельбе из пулемета под Донецком. Нашумевший видеоролик, в котором жмущий на гашетку актер облачен в экипировку с надписями «Пресса», на Украине истолковали как стрельбу по позициям украинских военных.

«Действительно, могла бы поехать поднимать экономику или еще чего-нибудь в Новороссии!» — заметил один из пользователей соцсети. «А что, братья в ДНР не канают? Там тоже училища есть, тем более батя воевал за их свободу» — уточнил другой пользователь. «Еще пару раз из пулемета стрельнет в Донецке — и дочь в Англию сможет поехать», — продолжили в комментариях под сообщением о переезде Варвары в Голландию. «Ее папа так мило и смело шмалял из крупнокалиберного пулемета в сторону Европы в Донбассе. Наверное, требовал бюджетное место для доверия в вузе», — подытожил один из пользователей Twitter.

Ранее Михаила Пореченкова объявили в розыск на территории Украины. Его подозревают в совершении преступления, которое квалифицируется как теракт или угроза его совершения.

Иван Шестак
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