Поступок дочери известного российского актера Михаила Пореченкова резко осудили в социальных сетях. Бросив школу-студию МХАТ, Варвара Пореченкова уехала в Нидерланды. Теперь пользователей соцсетей интересует, откуда у девушки деньги на учебу в Голландии и почему она не переехала в самопровозглашенную Донецкую народную республику, за которую агитировал ее отец.
Двухлетнюю учебу в школе-студии МХАТ 20-летняя девушка предпочла занятиям на факультете «Коммуникации и медиа» зарубежного вуза, пишет «СтарХит». «Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах», — пояснил дед 20-летней Варвары Пореченковой.
Пользователи Twitter не преминули вспомнить активность отца Варвары в Донбассе, где Михаил Пореченков получил известность благодаря стрельбе из пулемета под Донецком. Нашумевший видеоролик, в котором жмущий на гашетку актер облачен в экипировку с надписями «Пресса», на Украине истолковали как стрельбу по позициям украинских военных.
«Действительно, могла бы поехать поднимать экономику или еще чего-нибудь в Новороссии!» — заметил один из пользователей соцсети. «А что, братья в ДНР не канают? Там тоже училища есть, тем более батя воевал за их свободу» — уточнил другой пользователь. «Еще пару раз из пулемета стрельнет в Донецке — и дочь в Англию сможет поехать», — продолжили в комментариях под сообщением о переезде Варвары в Голландию. «Ее папа так мило и смело шмалял из крупнокалиберного пулемета в сторону Европы в Донбассе. Наверное, требовал бюджетное место для доверия в вузе», — подытожил один из пользователей Twitter.
Ранее Михаила Пореченкова объявили в розыск на территории Украины. Его подозревают в совершении преступления, которое квалифицируется как теракт или угроза его совершения.