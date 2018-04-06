Росприроднадзору ХМАО назначили нового главу после проваленной проверки

Исполняющим обязанности главы управления Росприроднадзора по Югре назначен Вадим Скворцов. Его предшественник Роман Мишенин был уволен главой Минприроды России Сергеем Донским.
«Распоряжение о моем назначении исполняющим обязанности руководителя управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре подписано в Минприроды России 29 марта», — рассказал «Агентству нефтегазовой информации» Скворцов.
С сентября 2014 года Скворцов занимал должность заместителя руководителя ведомства. Кроме того, он был начальником отдела надзора за водными, земельными ресурсами и экологического надзора управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре.
Напомним, что увольнение ранее занимавшего должность главы Росприроднадзора Романа Мишенина последовало после аудита ведомства по итогам 2017 года. Работа регионального подразделения была признана неудовлетворительной: выявили нарушения финансовой дисциплины.