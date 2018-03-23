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23 марта 2018
11:11  23 марта 2018 0

Начальника Росприроднадзора ХМАО уволили после проверки в ведомстве

Роман Мишенин лишился своей должности в Росприроднадзоре ХМАОФото: Росприроднадзор

Глава Минприроды России Сергей Донской подписал приказ об увольнении Романа Мишенина, до сих пор занимавшего пост руководителя Росприроднадзора Ханты-Мансийского автономного округа. Исполняющим обязанности назначен один из троих заместителей Мишенина.

Увольнение Романа Мишенина последовало за проверкой регионального Росприроднадзора в 2017 году, пишет РБК. Работа ведомства была признана неудовлетворительной, также были выявлены нарушения финансовой дисциплины, писал глава Росприроднадзора Артем Сидоров по результатам аудита в начале марта. Сидоров в итоге порекомендовал Донскому не продлевать контракт с Мишениным.

Как ранее сообщало «URA.RU», руководство Росприроднадзора по ХМАО заподозрили в создании коррупционной схемы с участием нефтяных предприятий в начале 2017 года. Речь шла о том, что ведомство допустило экологические преступления, потери от которых составили миллиарды рублей. Так, в марте стало известно, что на лицензионных участках «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в ХМАО и ЯНАО были обнаружены неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовая смесь. Ущерб экологии составил сотни миллиардов рублей.

Дарья Корчак
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