Питьевой источник челябинской запретки испортили зеки

К расследованию инцидента с попаданием хлора в озеро Сазоново возле Кыштыма в Челябинской области 6 апреля, в пятницу, подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения могла стать исправительная колония №10 в Кыштыме.
Стало известно, что взяты пробы воды и отправлены на анализ. Предстоит уточнить, насколько данный инцидент мог оказать негативные последствия на озеро Иртяш, которое является питьевым источником для ЗАТО Озерск.
«На предприятии при ИК-10 производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, этот материал попал в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный информационный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют. О том, что в озере Сазоново обнаружено повышенное содержание хлора, администрации Озерска сообщило руководство кыштымского МУП «Горводоканал».
В администрации Озерска прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за попадания хлора в озеро Сазоново. Оттуда вредные вещества могут попасть в озеро Иртяш — питьевой источник Озерска.