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Главные новости Челябинской области
14:22  06 апреля 2018 0

Питьевой источник челябинской запретки испортили зеки

Сбор проб снега на городских дорогах для экспертизы . Челябинск, лаборант, химия, экологическая лаборатория
Из озера, куда попал хлор, взяты пробыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

К расследованию инцидента с попаданием хлора в озеро Сазоново возле Кыштыма в Челябинской области 6 апреля, в пятницу, подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения могла стать исправительная колония №10 в Кыштыме.

Стало известно, что взяты пробы воды и отправлены на анализ. Предстоит уточнить, насколько данный инцидент мог оказать негативные последствия на озеро Иртяш, которое является питьевым источником для ЗАТО Озерск.

«На предприятии при ИК-10 производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, этот материал попал в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный информационный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют. О том, что в озере Сазоново обнаружено повышенное содержание хлора, администрации Озерска сообщило руководство кыштымского МУП «Горводоканал».

В администрации Озерска прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за попадания хлора в озеро Сазоново. Оттуда вредные вещества могут попасть в озеро Иртяш — питьевой источник Озерска.

Альбина Золотухина
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