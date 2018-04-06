Ситуацию с водой в Челябинске признали «катастрофической»

В питьевом водоёме ЗАТО Озёрск Челябинской области — озере Иртяш — после обработки проб воды не обнаружено следов хлора. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города, где прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь предстоит уточнить, как инцидент с утечкой опасного вещества в расположенное неподалеку озеро Сазоново скажется в дальнейшем на Иртяше и водоснабжении Озерска.
Сейчас хлоросодержащая масса находится на очистных сооружениях соседнего Кыштыма, причем концентрация опасного вещества превышает норму в 40 тысяч раз. «Утечка, предположительно, произошла из кыштымской колонии. В эти минуты в Озёрске усилены меры производственного контроля на водонасосной станции. Я потребовал от коллег из Кыштыма срочно заняться ликвидацией экологической проблемы», — сообщил корреспонденту «URA.RU» глава «атомграда» Евгений Щербаков.
К расследованию инцидента с попаданием хлора в озеро Сазоново, 6 апреля, возле Кыштыма в Челябинской области подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения изначально считали исправительную колонию №10 в Кыштыме. «На предприятии при ИК-10 производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, компоненты для производства этого материала попали в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют.