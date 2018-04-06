{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
15:16  06 апреля 2018 0

Ситуацию с водой в Челябинске признали «катастрофической»

Очистные сооружения. Челябинск., туман, пар, цепь, место отбора проб, очистные сооружения
Очистные сооружения мегаполиса пока справляются и держат воду в пределах нормыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В питьевом водоёме ЗАТО Озёрск Челябинской области — озере Иртяш — после обработки проб воды не обнаружено следов хлора. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города, где прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь предстоит уточнить, как инцидент с утечкой опасного вещества в расположенное неподалеку озеро Сазоново скажется в дальнейшем на Иртяше и водоснабжении Озерска.

Сейчас хлоросодержащая масса находится на очистных сооружениях соседнего Кыштыма, причем концентрация опасного вещества превышает норму в 40 тысяч раз. «Утечка, предположительно, произошла из кыштымской колонии. В эти минуты в Озёрске усилены меры производственного контроля на водонасосной станции. Я потребовал от коллег из Кыштыма срочно заняться ликвидацией экологической проблемы», — сообщил корреспонденту «URA.RU» глава «атомграда» Евгений Щербаков.

К расследованию инцидента с попаданием хлора в озеро Сазоново, 6 апреля, возле Кыштыма в Челябинской области подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения изначально считали исправительную колонию №10 в Кыштыме. «На предприятии при ИК-10 производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, компоненты для производства этого материала попали в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров