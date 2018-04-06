Советник Путина по развитию Интернета посоветовал россиянам пересесть с Telegram на ICQ

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал россиянам пользоваться мессенджером ICQ (проект Mail.ru Group), если Telegram заблокируют. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — пояснил он. Клименко также предупредил, что при блокировке Telegram мессенджер станет недоступным для 80—90% пользователей рунета.
6 апреля стало известно о судебном иске Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Причиной стал отказ руководства компании в предоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ, напоминают Nation News.
На что в Telegram заявили, что еще не получали иск от Роскомнадзора. При получении заявления об ограничении доступа к мессенджеру в России адвокаты намерены подготовить возражения.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут искать альтернативу Telegram, если мессенджер будет заблокирован на территории России, уточняет RNS.