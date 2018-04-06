{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
15:39  06 апреля 2018 0

Советник Путина по развитию Интернета посоветовал россиянам пересесть с Telegram на ICQ

Клименко: «Мне нравится ICQ»ФОТО: kremlin.ru

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал россиянам пользоваться мессенджером ICQ (проект Mail.ru Group), если Telegram заблокируют. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — пояснил он. Клименко также предупредил, что при блокировке Telegram мессенджер станет недоступным для 80—90% пользователей рунета.

Новость по теме
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

6 апреля стало известно о судебном иске Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Причиной стал отказ руководства компании в предоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ, напоминают Nation News.

На что в Telegram заявили, что еще не получали иск от Роскомнадзора. При получении заявления об ограничении доступа к мессенджеру в России адвокаты намерены подготовить возражения.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут искать альтернативу Telegram, если мессенджер будет заблокирован на территории России, уточняет RNS.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров