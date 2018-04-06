Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram. Заявление подано в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомство подало иск против мессенджера об отказе в предоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. «Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации».
Верховный суд России 20 марта отказал Telegram в признании недействительным приказа ФСБ, по которому мессенджер должен был предоставить силовикам ключи для расшифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ.