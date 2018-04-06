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Главные новости Курганской области
18:06  06 апреля 2018 0

В Кургане решили сэкономить на выборах депутата

Городская Дума. Курган, сергеечев роман
Место экс-депутата Романа Сергеечева останется вакантным до сентября 2019 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский избирком принял решение не проводить довыборы в Курганскую городскую Думу на освободившееся место депутата. Эту информацию подтвердил председатель городского избиркома Александр Якушев.

Норма закона позволяет избежать процедуры, если дума правомочна, а срок полномочий избранного депутата будет составлять менее года, пояснил «URA.RU» председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов. Если бы довыборы проводились, они были бы назначены на 9 сентября. Выборы депутатов гордумы Кургана нового созыва планируются на 8 сентября 2019 года.

Напомним, место в гордуме освободил Роман Сергеечев, который сложил с себя полномочия депутата, перейдя на работу в департамент развития городского хозяйства. В 2019 году в Зауралье также пройдут выборы губернатора, что позволит повысить интерес избирателей к городским выборам, считают в избиркоме.

Анна Бояркина
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