В Кургане решили сэкономить на выборах депутата

Курганский избирком принял решение не проводить довыборы в Курганскую городскую Думу на освободившееся место депутата. Эту информацию подтвердил председатель городского избиркома Александр Якушев.
Норма закона позволяет избежать процедуры, если дума правомочна, а срок полномочий избранного депутата будет составлять менее года, пояснил «URA.RU» председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов. Если бы довыборы проводились, они были бы назначены на 9 сентября. Выборы депутатов гордумы Кургана нового созыва планируются на 8 сентября 2019 года.
Напомним, место в гордуме освободил Роман Сергеечев, который сложил с себя полномочия депутата, перейдя на работу в департамент развития городского хозяйства. В 2019 году в Зауралье также пройдут выборы губернатора, что позволит повысить интерес избирателей к городским выборам, считают в избиркоме.