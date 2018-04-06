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06 апреля 2018
18:00  06 апреля 2018 2

Известная актриса сорвала шоу на НТВ про многоженца с 12 детьми. «Малышей выставляют, как цирковых мартышек»

Андрис и Илзе Лиепа на презентации выставки «Династия Лиепа» в Ельцин Центре. Екатеринбург, поплавская яна
Поплавская пыталась добиться ответов на вопросы, но тщетноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская, прославившаяся в десять лет благодаря роли в фильме «Про Красную Шапочку», сорвала съемки передачи «ДНК» на НТВ. Артистку возмутило то, что руководство федерального канала делает рейтинги на манипуляции несовершеннолетними детьми.

В выпуске шоу обсуждался многоженец, у которого 12 детей от четырех разных жен — все живут в одной квартире. При этом «вся семья счастлива, полна энтузиазма найти пятую жену» и родить 50 детей. Актриса во время программы удивилась, почему все говорят об очередности в сексе, а не о детях, что противоречит моральным принципам. «Я остановила запись программы и, обращаясь к залу, редакторам, продюсерам, ведущему программы, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми, выставив их перед всей страной, как цирковых мартышек. Я не получила ответа», — написала Поплавская на своей странице в Facebook.

Телеведущую поразило отсутствие в студии органов опеки, юристов и детских психологов. Она задалась вопросом, кому пришла в голову мысль использовать 4-5 летних малышей и 11-летнего ребенка в программе. «Еще недавно вся страна скорбела по погибшим детям, эти дети погибают по-другому: их сознание и личность деформируется», — пояснила артистка свое негодование. Об инциденте высказались известные личности. В комментариях к посту телеведущая Лариса Гузеева обвинила в таком отношении к детям «мамаш-скотин». «После некоторых съемок хотелось помыться — чувствовала себя вывалянной в дерьме. Девиз любого редактора „Ничего личного“. Как у киллера», — отреагировала бывший редактор «Первого канала» Виктория Казакова.

Ранее Яна Поплавская вступилась за коллег, которые в Сургуте задержали спектакль на полчаса, так как им не оплатили выступление. Как писало «URA.RU», артистка назвала импровизированную забастовку единственным способом добиться справедливости.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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