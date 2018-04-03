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03 апреля 2018
22:08  03 апреля 2018 5

За Аронову, устроившую скандал из-за денег в Сургуте, вступились коллеги. ВИДЕО

3 торжественная церемония вручения премии
Яна Поплавская объяснила, что всем необходимо кормить семьиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская вступилась за своих коллег, которые устроили импровизированную забастовку в Сургуте. По ее словам, бывают ситуации, когда это единственный способ добиться справедливости.

«Актеры кормят свои семьи? Кормят. Как актер зарабатывает — как врач, учитель, шахтер. У нас у всех семьи, дети. Это унижение и зрителя, и актера, когда прокатчик считает возможным пригласить актеров и не платить, это скотское отношение. Давайте я вас отымею и потом после спектакля, может быть, заплачу или не заплачу. Люди, которые сидят в зале, у них тоже правда. Они купили билеты, заплатили деньги, которые заработали», — цитирует Поплавскую РЕН-ТВ.

Во время гастролей в Сургуте московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на полчаса начало спектакля. Они вышли к зрителям и объяснили ситуацию: пригласивший их концертно-театральный центр «АКС-север» не перевел деньги. После того, как зрители поддержали артистов и пристыдили представителя компании, инцидент был исчерпан. Позже в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи поддержали артистов, а другие обвинили их в том, что они перекладывают на зрителей свои проблемы.

Виктор Жуков
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