22:08 03 апреля 2018 5

Яна Поплавская объяснила, что всем необходимо кормить семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская вступилась за своих коллег, которые устроили импровизированную забастовку в Сургуте. По ее словам, бывают ситуации, когда это единственный способ добиться справедливости.

«Актеры кормят свои семьи? Кормят. Как актер зарабатывает — как врач, учитель, шахтер. У нас у всех семьи, дети. Это унижение и зрителя, и актера, когда прокатчик считает возможным пригласить актеров и не платить, это скотское отношение. Давайте я вас отымею и потом после спектакля, может быть, заплачу или не заплачу. Люди, которые сидят в зале, у них тоже правда. Они купили билеты, заплатили деньги, которые заработали», — цитирует Поплавскую РЕН-ТВ.

Во время гастролей в Сургуте московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на полчаса начало спектакля. Они вышли к зрителям и объяснили ситуацию: пригласивший их концертно-театральный центр «АКС-север» не перевел деньги. После того, как зрители поддержали артистов и пристыдили представителя компании, инцидент был исчерпан. Позже в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи поддержали артистов, а другие обвинили их в том, что они перекладывают на зрителей свои проблемы.