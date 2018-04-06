19:07 06 апреля 2018 0

Мэрия не видит в птицах, живущих на свалке, угрозы самолетам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вывоз мусор на сургутский полигон твердых бытовых отходов (ТБО) продолжается, несмотря на вступившее в силу решение апелляционного суда ХМАО. Об этом на брифинге журналистам рассказал начальник управления по природопользованию и экологии города Семен Бондаренко.

По словам Бондаренко, СГМУП «СКЦ Природа», которое управляет полигоном, будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Также предприятие обратилось в городской суд с просьбой предоставить отсрочку исполнения решения апелляционного суда до 2012 года. «Если не получится, будем рассматривать другие варианты. Есть частный полигон в Сургутском районе. Его мощностей должно хватить, но тарифы там в несколько раз выше», — отметил Семен Бондаренко.

Полигон ТБО в Сургуте был построен в 1993 году, тогда он соответствовал всем нормам. Как ранее сообщало «URA.RU», городскую свалку по решению суда должны закрыть и рекультивировать в течении 90 дней. Причиной этого стало близкое расположение полигона ТБО к аэропорту. Экоактивисты посчитали, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к катастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов. Экологов поддержала транспортная прокуратура, которой удалось выиграть дело в суде. Отметим, накануне на сургутском полигоне нашли двух погибших — предположительно, они употребляли в пищу отходы, найденные на свалке.

Также добавим, в округе планируется построить 5 межмуниципальных полигонов ТБО по концессионному соглашению — один из них должен появиться возле Сургута.