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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
19:07  06 апреля 2018 0

Мэрия Сургута не соблюдает решение суда и хочет спасти опасный мусорный полигон

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, птицы, экология, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка, чайки
Мэрия не видит в птицах, живущих на свалке, угрозы самолетамФото: Николай Бастриков © URA.RU

Вывоз мусор на сургутский полигон твердых бытовых отходов (ТБО) продолжается, несмотря на вступившее в силу решение апелляционного суда ХМАО. Об этом на брифинге журналистам рассказал начальник управления по природопользованию и экологии города Семен Бондаренко.

По словам Бондаренко, СГМУП «СКЦ Природа», которое управляет полигоном, будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Также предприятие обратилось в городской суд с просьбой предоставить отсрочку исполнения решения апелляционного суда до 2012 года. «Если не получится, будем рассматривать другие варианты. Есть частный полигон в Сургутском районе. Его мощностей должно хватить, но тарифы там в несколько раз выше», — отметил Семен Бондаренко.

Полигон ТБО в Сургуте был построен в 1993 году, тогда он соответствовал всем нормам. Как ранее сообщало «URA.RU», городскую свалку по решению суда должны закрыть и рекультивировать в течении 90 дней. Причиной этого стало близкое расположение полигона ТБО к аэропорту. Экоактивисты посчитали, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к катастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов. Экологов поддержала транспортная прокуратура, которой удалось выиграть дело в суде. Отметим, накануне на сургутском полигоне нашли двух погибших — предположительно, они употребляли в пищу отходы, найденные на свалке.

Также добавим, в округе планируется построить 5 межмуниципальных полигонов ТБО по концессионному соглашению — один из них должен появиться возле Сургута.

Антон Степыгин
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