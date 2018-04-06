19:27 06 апреля 2018 3

Были ли в здании парламентарии, неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В здании Государственной думы в Москве проходит учебная эвакуация людей. По громкой связи было объявлено, что необходимо срочно покинуть помещение.

Опрошенные «URA.RU» шестеро депутатов Госдумы из разных фракций сообщили, что не эвакуировались, так как находятся на выездных заседаниях комитетов, просто «на выезде» или отсутствуют на рабочем месте по болезни. Агентство Regnum уточняет, что во время учебной тревоги громкоговоритель объявил, что лифт отключен и из здания нужно выходить по эвакуационным лестницам.

Ранее, 3 апреля, учебная эвакуация была проведена в Совете Федерации. Мероприятие состоялось по распоряжению управляющего делами президента России, напоминает RT.