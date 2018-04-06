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06 апреля 2018
19:27  06 апреля 2018 3

В Москве эвакуировали Госдуму. Депутаты рассказали, где были в тот момент

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, государственная дума, герб россии
Были ли в здании парламентарии, неизвестноФото: Владимир Андреев © URA.RU

В здании Государственной думы в Москве проходит учебная эвакуация людей. По громкой связи было объявлено, что необходимо срочно покинуть помещение.

Опрошенные «URA.RU» шестеро депутатов Госдумы из разных фракций сообщили, что не эвакуировались, так как находятся на выездных заседаниях комитетов, просто «на выезде» или отсутствуют на рабочем месте по болезни. Агентство Regnum уточняет, что во время учебной тревоги громкоговоритель объявил, что лифт отключен и из здания нужно выходить по эвакуационным лестницам.

Ранее, 3 апреля, учебная эвакуация была проведена в Совете Федерации. Мероприятие состоялось по распоряжению управляющего делами президента России, напоминает RT.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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