За Козловского, обиженного «злобой и хамством» зрителей, вступился Учитель

07:53 07 апреля 2018 0

Алексею Учителю тоже досталось от зрителей за картину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кинорежиссер Алексей Учитель, автор скандально прогремевшей «Матильды», вступился за Данилу Козловского. Ранее актер заявил, что не ожидал «такого количества ненависти» от зрителей после выхода трейлера новой картины «Тренер».

«…Он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, не понимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего», — приводит слова Учителя «Газета.ру».

Режиссер также подчеркнул, что трейлер не может в полной мере отразить, что будет в фильме: «Критиковать его бессмысленно, только когда картина выйдет на экраны, тогда можно что-то сказать»

«Тренер» — режиссерский дебют актера Козловского. Он также выступил в картине продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли. Российская премьера фильма состоится 19 апреля, однако зрители, посмотревшие трейлер, уже обрушили на Козловского волну критики, что послужило поводом для высказывания о злобе и хамстве россиян, напоминает агентство Nation News. С актером, в свою очередь, вступил в полемику певец Юрий Лоза. Он посоветовал Козловскому спокойнее воспринимать критику и «не болтать» про злобных россиян.