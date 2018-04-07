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07 апреля 2018
11:57  07 апреля 2018 2

Украина пообещала «давить на Россию», чтобы ввести миротворцев в Донбасс

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
ООН готовится принять резолюцию, выполнить которую самостоятельно не можетФото: Patrick Gruban/Wikipedia
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Война на Украине
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Украинские политики обещают любыми средствами добиться ввода в Донбасс миротворческих сил ООН. Но главной проблемой остается отсутствие согласия со стороны России.

«Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — цитирует телеканал RT министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

По словам Климкина, Совет безопасности ООН намеревается принять резолюцию по размещению миротворцев уже в ближайшее время. Но ее исполнение в любом случае будет зависеть от России, сообщает агентство Nation News.

Игорь Чукреев
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