Украина пообещала «давить на Россию», чтобы ввести миротворцев в Донбасс

ООН готовится принять резолюцию, выполнить которую самостоятельно не может
Украинские политики обещают любыми средствами добиться ввода в Донбасс миротворческих сил ООН. Но главной проблемой остается отсутствие согласия со стороны России.
«Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — цитирует телеканал RT министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
По словам Климкина, Совет безопасности ООН намеревается принять резолюцию по размещению миротворцев уже в ближайшее время. Но ее исполнение в любом случае будет зависеть от России, сообщает агентство Nation News.