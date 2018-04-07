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07 апреля 2018
15:48  07 апреля 2018 0

Стали известны причины отказа в визе племяннице Скрипаля

Сочи, сварка, флаги, ремонт, бразилия, англия, великобритания
Материальное положение Виктории Скрипаль смутило дипведомствоФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Британское консульство смутила цель визита, а также материальное положение сестры Юлии Скрипаль Виктории. В связи с этим дипведомство отказало племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в выдаче визы.

В уведомлении консульства подчеркивается, что Виктория Скрипаль не предоставила свидетельств того, что она ранее уже посещала Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Кроме того, дипведомство указывает, что в настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей, также нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет данного визита, пишет «Би-би-си».

В документе также подчеркивается, что племянница экс-сотрудника ГРУ не смогла доказать, что у нее есть средства на поездку в Англию. В анкете она указала, что сейчас не работает, спонсоров и сбережений, а также иных источников дохода нет.

Ранее сообщалось, что британские власти 6 апреля отказали Виктории Скрипаль в визе. Официальной причиной отказа стало несоответствие ее заявления иммиграционным правилам, передавала «Русская планета».

Валерия Романова
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