Стали известны причины отказа в визе племяннице Скрипаля

Британское консульство смутила цель визита, а также материальное положение сестры Юлии Скрипаль Виктории. В связи с этим дипведомство отказало племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в выдаче визы.
В уведомлении консульства подчеркивается, что Виктория Скрипаль не предоставила свидетельств того, что она ранее уже посещала Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Кроме того, дипведомство указывает, что в настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей, также нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет данного визита, пишет «Би-би-си».
В документе также подчеркивается, что племянница экс-сотрудника ГРУ не смогла доказать, что у нее есть средства на поездку в Англию. В анкете она указала, что сейчас не работает, спонсоров и сбережений, а также иных источников дохода нет.
Ранее сообщалось, что британские власти 6 апреля отказали Виктории Скрипаль в визе. Официальной причиной отказа стало несоответствие ее заявления иммиграционным правилам, передавала «Русская планета».