В Общественной палате Козловскому пообещали участь изгоя

22:35 07 апреля 2018 0

Неаккуратный в своих высказываниях актер может превратиться в изгоя Данила Козловский, Instagram

Публичные люди должны быть аккуратны в своих высказываниях иначе рискуют стать изгоями, считает зампредседателя комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис. Так он прокомментировал реакцию актера Данилы Козловского на критику его фильма «Тренер».

«Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя», — цитирует слова Кириса РИА Новости. Конечно, для творческих людей критика очень болезненна, но так будет всегда, уверен он.

Ранее Козловский, выступивший режиссером, продюсером и сценаристом фильма «Тренер», в интервью резко прокомментировал реакцию российских зрителей на трейлер к его киноленте, пишет RT. Козловский заявил, что зарубежные зрители хвалили его работу, однако сограждане не впечатлились. «А в России, с**а, сплошная ненависть и хамство», — сказал актер, тем самым оскорбив общественность, напоминает телеканал 360.