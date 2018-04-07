Бузова открывает ресторан в центре Москвы

Бузова откроет ресторан на Цветном бульваре
Ведущая шоу «Дом 2», певица Ольга Бузова заявила об открытии собственного ресторана в центре Москвы. Каким именно будет новое заведение звезда пока не раскрывает.
Бузова сообщила, что ее первый ресторан откроется в ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре. Певица уточнила, что концепция заведения разрабатывалась два года, кроме того, около года ушло на поиск места, пишет Life.ru.
Ранее Бузова рассказала о создании собственной криптовалюты BuzCoin, а также запуске блокчейн платформы Buzar. «Я создаю империю», — цитировал ведущую телеканал 360.