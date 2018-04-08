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19:50  08 апреля 2018 0

Пермяков напугал гроб в парке. «Дракула, видимо, зимовал». ФОТО

Житель Перми обнаружил половину гроба вовсе не на кладбищеФото: группа «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

Житель Перми, гуляя в Балатовском парке, обнаружил гроб. Снимки необычной находки он выложил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Место теплотрассы между стадионом „Локомотив“ и ДКЖ. Подснежник — низ от гроба. Просто обалдеть», — написал автор снимков.

Подписчики группы сразу же стали делиться версиями, как в этом месте оказался гроб. Большинство отнеслись к находке с юмором: «Для отдыха», «Труп сбежал», «Дракула, видимо, зимовал!!!». Некоторые предположили, что это вовсе не гроб, а «кузов на ВАЗ в неплохом состоянии».

Однако нашлись и такие пользователи, кто отнесся к находке достаточно серьезно: «А то, что там рядом что-то закопано по форме, никого не смутило? Может, в полицию позвонить, это ненормально!». На снимках, действительно, угадывается яма правильной формы, напоминающая могилу.

«Сообщений о странных находках в Балатовском парке в дежурную часть районного отдел полиции сегодня не поступало, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Но, если граждан что-то обеспокоило или показалось подозрительным, всегда нужно обращаться по телефону 02. Здесь ваш звонок переадресуют в конкретную службу».

Фото: группа «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

Наталья Володина
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