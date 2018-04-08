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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:30  08 апреля 2018 1

Захарова: Британии следовало бы выдать Виктории Скрипаль бесплатную визу

Медиа-форум
Захарова удивлена, что к «умирающим Скрипалям» не хотят пускать родственницуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Великобритании следовало бы оформить для Виктории Скрипаль въездную визу бесплатно. Такое мнение высказала в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, странно, что Виктории Скрипаль пришлось платить собственные деньги за визу, хотя британская сторона не устает сообщать о критическом состоянии родственников женщины — дяди, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и двоюродной сестры Юлии. «Британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти», — подчеркнула Захарова.

Пока Виктория Скрипаль не получила официального ответа от посольства Великобритании, поэтому выяснить, что стало причиной отказа — неправильное оформление документов или принципиальное нежелание пускать в страну родственницу Скрипалей — не удалось. Посольство РФ в Великобритании в субботу получило ноту МИД Великобритании о невыдаче визы Скрипаль, пишет ТАСС.

66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери в Лондоне 4 марта. По мнению британской стороны, оба были отравлены неврно-паралитическим веществом. Ответственность за случившееся возложили на Россию, однако представить веских доказательств этого не смогли.

Ране Виктория Скрипаль обратилась в посольство Великобритании в России за визой. Женщина сообщила, что хочет забрать свою кузину домой. Однако в визе ей отказали. Британская сторона предположила, что Москва может использовать Викторию Скрипаль в своих целях, сообщало агентство Nation News.

Наталья Володина
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