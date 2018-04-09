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Главные новости Свердловской области
08:24  09 апреля 2018 0

Названа компания, которая будет кормить випов и болельщиков на ЧМ в Екатеринбурге

ИННОПРОМ-2017. Ответный прием японской стороны в ресторане Вертикаль в «Высоцком». Екатеринбург, фуршет, закуски, кейтеринг, банкет
Всего на мундиаль будут работать четыре крупных компанииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Питание болельщиков и важных персон на матчах чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге будет обеспечивать компания «Арена фудс», входящая в группу компаний Алексея Колобова «Шоколадница». Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

«Арена фудс» будет кормить VIP (места по приглашениям для гостей оргкомитета и делегаций) в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Москве, а также болельщиков на всех стадионах, пишет «Коммерсант». Помимо данной компании, ресторанные услуги будут оказывать «Новиков кейтеринг» (в Москве и Сочи) и Ginza Project (Петербург). Группа «Фьюжн» (была оператором питания на Олимпиаде в Сочи) обслужит дорогих гостей в Ростове, Калининграде, Волгограде и Саранске.

Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина управляет брендами «Джон Джоли», Sixty, Uilliam`s, Obedbufet и др. В группу компаний «Шоколадница» Алексея Колобова входят кофейни «Шоколадница» и «Кофе хауз». Также ему принадлежит мастер-франшиза на развитие Burger King в России.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. Первый матч пройдет в «Лужниках», напоминает «Федеральное агентство новостей». 15 числа команды Египта и Уругвая встретятся на екатеринбургском стадионе «Арена». Всего в мундиале участвуют 11 российских городов.

Семен Гринберг
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