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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:43  09 апреля 2018 0

В России запустили акцию по обмену старых iPhone на новые

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Любители «яблочных» смартфонов могут воспользоваться предложением уже сегодняФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Сеть магазинов по продаже продукции Apple — iPort — запустила программу, в которой «по подписке» каждый год можно получать новую модель iPhone. Для этого ежемесячно придется выплачивать фиксированную сумму — 3 385 рублей.

Представители iPort пояснили, что сейчас таким образом можно приобрести iPhone 8 или iPhone 8 Plus — флагманские iPhone X «по подписке» не раздают. Со следующего после покупки месяца пользователь должен вносить ежемесячный платеж и тогда ровно через год сможет обменять свой старый iPhone на новый, передает агентство Nation News.

Считается, что эта программа выгоднее, чем обычная покупка в рассрочку. «По подписке» владельцы iPhone значительно экономят, сдавая устаревшие гаджеты на полгода раньше срока окончания выплат (длительность рассрочки составит 18 месяцев, а получить новое «яблоко» можно уже на 12-й). Отмечается, что раньше подобные программы для смартфонов не были доступны.

Как сообщало «URA.RU», в этом году компания Apple планирует выпустить два новых гаджета — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако на старте продаж модели могут оказаться в дефиците. По информации «Федерального агентства новостей», iPhone 8 Plus с момента начала продаж в России подешевел на четверть стоимости, теперь цена на смартфон составляет менее 50 тысяч рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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