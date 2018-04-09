В России запустили акцию по обмену старых iPhone на новые

08:43 09 апреля 2018 0

Любители «яблочных» смартфонов могут воспользоваться предложением уже сегодня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть магазинов по продаже продукции Apple — iPort — запустила программу, в которой «по подписке» каждый год можно получать новую модель iPhone. Для этого ежемесячно придется выплачивать фиксированную сумму — 3 385 рублей.

Представители iPort пояснили, что сейчас таким образом можно приобрести iPhone 8 или iPhone 8 Plus — флагманские iPhone X «по подписке» не раздают. Со следующего после покупки месяца пользователь должен вносить ежемесячный платеж и тогда ровно через год сможет обменять свой старый iPhone на новый, передает агентство Nation News.

Считается, что эта программа выгоднее, чем обычная покупка в рассрочку. «По подписке» владельцы iPhone значительно экономят, сдавая устаревшие гаджеты на полгода раньше срока окончания выплат (длительность рассрочки составит 18 месяцев, а получить новое «яблоко» можно уже на 12-й). Отмечается, что раньше подобные программы для смартфонов не были доступны.

Как сообщало «URA.RU», в этом году компания Apple планирует выпустить два новых гаджета — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако на старте продаж модели могут оказаться в дефиците. По информации «Федерального агентства новостей», iPhone 8 Plus с момента начала продаж в России подешевел на четверть стоимости, теперь цена на смартфон составляет менее 50 тысяч рублей.