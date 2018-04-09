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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:45  09 апреля 2018 1

Пострадавшую работницу ТЦ «Зимняя вишня» пытались «упечь в психушку». «Врачи подумали, что я двинутая»

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В пожаре погибло 64 человекаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Пострадавшая при пожаре в Кемерово сотрудница ТЦ «Зимняя вишня», которая чудом спаслась и помогала вывести гостей из заведения, поделилась подробностями жизни после трагедии. 23-летняя Анастасия Семахина рассказала, что стала изгоем, как и все выжившие.

По словам Семахиной, после происшествия в больнице ее «особо не лечили». «Когда выписали, не выдали ни выписки, ни больничного листа. Я поинтересовалась у врача, что делать, если станет плохо. Она бросила: „С чего тебе плохо станет?“ и отправила меня домой», — сказала девушка в интервью «Московскому комсомольцу». Состояние ее со временем ухудшалось, тогда Семахина пошла в поликлинику. Заведующая, к которой девушку отвел терапевт, решила отправить ее в стационар, однако свободное место оказалось только в психиатрической лечебнице. «У меня совсем земля из-под ног ушла. Я ведь пришла к врачам с температурой, а они меня в психушку надумали упечь. В выписке у меня было указано: в случае чего отправлять в центр неврологии. Врачи подумали, что я двинутая на голову, вот и решили скинуть с себя ответственность», — поделилась пострадавшая, добавив, что написала отказ и уехала оттуда.

Семахина также рассказала об отношении управляющей торговым центром Надежды Судденок: она придиралась к сотрудникам, но не разбиралась в причинах происшествий, когда-либо случавшихся в заведении. При пожаре девушка сама чуть не погибла. Эвакуируя детей, она начала терять сознание. «Ты вся черная была, изо рта шла пена, я толкнула тебя в общую толпу и больше не видела», — рассказала подруга Семахиной. У пострадавшей сгорели все документы и многие вещи, однако сейчас ей больше всего хочется уехать из Кемерова. «Никакие выплаты мне не нужны. Невыносимо жить в этой атмосфере, каждый день мимо „Зимней вишни“ проезжать и все заново вспоминать. Нервы на пределе, боюсь, я не выдержу этого», — заключила девушка.

Напомним, крупный пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, произошел в «Зимней вишне» 25 марта. 28 марта объявили днем национального траура по жертвам происшествия. По делу о пожаре в ТЦ задержали пятерых обвиняемых. Кемеровский суд оставил под стражей управляющую заведением Надежду Судденок, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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