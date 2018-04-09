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Главные новости Свердловской области
13:51  09 апреля 2018 0

На Урале отпустили домой полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного

Мужчина умер после трехдневного допросаФото: Екатерина Головко

Судья Дзержинского суда Нижнего Тагила Свердловской области Наталья Ильютик приняла решение не продлевать арест троих полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного. Все трое освобождены и отправлены под домашний арест.

«Судья не видит оснований держать их под стражей, так как считает, что они не скроются. Может быть, и не скроются, но то, что они могут давить на свидетелей и влиять на ход следствия — это факт. Прокуратура уже внесла представление на решения по всем троим, я так же подал апелляцию на решение судьи», — рассказал «URA.RU» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи Головко. Он добавил: «Не знаю, почему судья приняла такое решение, но по странному совпадению бывший зампред этого суда Панов — отец одного из этих полицейских».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 27 сентября 2017 года полицейские по подозрению в краже задержали ранее судимого 41-летнего Станислава Головко. Его привезли в отдел полиции № 17, где держали трое суток. После этого мужчина скончался. Экспертиза установила, что мужчина умер из-за черепно-мозговой травмы. У погибшего обнаружили отек мозга, множественные гематомы по всему телу. Уголовное дело расследуется в СКР. Обвинение в убийстве предъявлено оперативникам Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову. Все трое были арестованы, но подошел срок продления ареста, и судья приняла неожиданное решение. Быкову и Ялунину назначен домашний арест до 7 июня, а Панову — домашний арест до 5 мая.

Александр Лукманов
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