Министр ЖКХ Свердловской области рассказал, стоит ли уральцам бояться ядовитых свалок

Глава минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, почему уральцам не стоит опасаться отравлений свалочным газом. Местных жителей спасает отсутствие «мусорной шапки», из-за которой образуется газ.
«У нас объем мусора, который мы свозим на полигоны, в разы меньше, чем в Москве. Отходы у нас не скапливаются в том количестве, чтобы быть опасными для населения. Нет так называемой „мусорной шапки“, из-за которой на полигоне образуется газ», — отметил министр в ходе пресс-конференции, посвященной готовящейся реформе в сфере утилизации отходов.
На мусорном полигоне в Волоколамском районе Подмосковья в марте произошел выброс свалочного газа. Несколько детей попали в больницу. Из-за инцидента ряд чиновников, в том числе глава района, был отправлен в отставку. В самом Волоколамске будет введен режим ЧС, детей и беременных эвакуируют.