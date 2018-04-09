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Главные новости Свердловской области
14:37  09 апреля 2018 2

Министр ЖКХ Свердловской области рассказал, стоит ли уральцам бояться ядовитых свалок

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, тбо, свалка
На свердловских свалках меньше мусора, чем в Подмосковье, отметил СмирновФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, почему уральцам не стоит опасаться отравлений свалочным газом. Местных жителей спасает отсутствие «мусорной шапки», из-за которой образуется газ.

«У нас объем мусора, который мы свозим на полигоны, в разы меньше, чем в Москве. Отходы у нас не скапливаются в том количестве, чтобы быть опасными для населения. Нет так называемой „мусорной шапки“, из-за которой на полигоне образуется газ», — отметил министр в ходе пресс-конференции, посвященной готовящейся реформе в сфере утилизации отходов.

На мусорном полигоне в Волоколамском районе Подмосковья в марте произошел выброс свалочного газа. Несколько детей попали в больницу. Из-за инцидента ряд чиновников, в том числе глава района, был отправлен в отставку. В самом Волоколамске будет введен режим ЧС, детей и беременных эвакуируют.

Данил Бардин
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