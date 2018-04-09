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Главные новости Челябинской области
15:30  09 апреля 2018 0

У челябинского полицейского конфисковали в пользу государства пентхаус и два джипа

Девичник в честь открытия нового бутика. Екатеринбург, номер отеля, ванная комната, пентхаус, уборная
Прокурорская проверка началась, когда скромный полицейский задекларировал пентхаусФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Челябинский облсуд отклонил апелляцию сотрудницы полиции Дианы Кашеваровой (Шевченко), у которой Озерский горсуд ранее конфисковал в пользу государства квартиру и две иномарки общей стоимостью 14 млн рублей. Силовик не смогла доказать источники доходов, на которые покупала это имущество, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.

Как удалось выяснить корреспонденту «URA.RU», поводом для проверки послужило появление у старшего инспектора группы исполнения административного законодательства управления МВД по Озерску Дианы Кашеваровой в декларации о доходах за 2015 год четырехкомнатного пентхауса площадью более 200 квадратных метров стоимостью свыше 10 млн рублей и двух иномарок TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA RAV 4. При этом Кашеварова официально заработала с 2012 по 2014 годы включительно почти 1,5 млн рублей.

Полицейский объяснила, что в то время встречалась с гендиректором ЗАО «Южно-уральский завод промышленного оборудования» Александром Шевченко. Но он был женат, хотя и не жил с супругой. Когда мужчина покупал пентхаус, боялся, что при разводе эта квартира окажется в числе совместно нажитого имущества. И придется ее делить с бывшей женой. Поэтому записал пентхаус на свою новую спутницу, которая родила ему ребенка. Автомобили же были записаны на ЗАО «ЮУЗПО». По договорам купли-продажи обе «Тойоты» отошли женщине за 2,8 млн и 760 тыс. рублей соответственно. Но по факту деньги она не перечисляла. Чтобы это подтвердить, компания даже подала в суд на Кашеварову, требуя аннулировать договоры и вернуть машины.

День полиции. Челябинск, сергеев андрей
Прокуратура добилась конфискации у подчиненной начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева (на фото) двух машин и квартиры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако ни полицейский, ни ее муж, ни свидетели не смогли подтвердить свои слова документами. Например, в суде Александр Шевченко представил данные о получении им более 20 млн рублей от фирмы, которой он фактически руководил, а учредителем была его жена. Но никаких бумаг о том, что именно эти деньги были направлены на покупку квартиры, у него нет. Подвело предпринимателя и желание «оптимизировать налогообложение». Так, по сведениям налоговой службы его совокупный доход за 2012—2014 годы составил 526 тыс. рублей. То есть в три раза меньше, чем у новой супруги-полицейского.

Бывший владелец пентхауса в суде подтвердил, что сделку по купле-продаже квартиры он заключал с Александром Шевченко. И даже представил расписку о получении 7 млн рублей, как части оплаты. «Данные показания опровергаются письменными доказательствами — договором купли-продажи спорной квартиры, из содержания которого установлено, что квартира продана Кашеваровой. Шевченко стороной договора купли-продажи не является, в договоре отсутствует ссылка о том, что квартира приобретена Кашеваровой на денежные средства Шевченко», — решил суд.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу. Теперь Диане Кашеваровой придется отдать квартиру и машины государству. По информации «URA.RU», после скандала она была уволена из полиции.

Владимир Мичурин
© Служба новостей «URA.RU»
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