Сурков назвал Россию «полукровкой» и предрек стране века одиночества

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Россия — «страна-полукровка», пробовавшая быть и Востоком, и Западом. Он предсказал стране века геополитического одиночества. «Будет трудно, но интересно», — пообещал Сурков в статье «Одиночество полукровки (14+)» в журнале «Россия в глобальной политике».
По мнению помощника президента, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. «И, как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична, но одинока», — цитирует Суркова «Национальная служба новостей».
Сурков добавил, что введение в 2014 году антироссийских санкций означало конец попыток России стать частью «западной цивилизации». Вместе с тем возврат на Восток тоже нецелесообразен. Поэтому в будущем Россию ждет «эпоха 14+» — целые века геополитического одиночества. «Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — написал Сурков.
По его словам, одиночество не означает изоляции, и Россия будет «общаться» с другими цивилизациями. Сурков повторил слова императора Александра III о том, что у России есть только два союзника — армия и флот, уточняет «Федеральное агентство новостей». «Будет трудно», — дал прогноз Сурков, цитируя Oxxxymiron, ждущего конца терний и начала звезд. «Будет интересно. И звезды будут», — пообещал помощник президента.