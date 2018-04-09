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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:19  09 апреля 2018 0

Сурков назвал Россию «полукровкой» и предрек стране века одиночества

Владислав Сурков, мединский владимир, сурков владислав
Владислав Сурков: «Будет трудно, но интересно»Фото: Александр Мамаев

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Россия — «страна-полукровка», пробовавшая быть и Востоком, и Западом. Он предсказал стране века геополитического одиночества. «Будет трудно, но интересно», — пообещал Сурков в статье «Одиночество полукровки (14+)» в журнале «Россия в глобальной политике».

По мнению помощника президента, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. «И, как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична, но одинока», — цитирует Суркова «Национальная служба новостей».

Сурков добавил, что введение в 2014 году антироссийских санкций означало конец попыток России стать частью «западной цивилизации». Вместе с тем возврат на Восток тоже нецелесообразен. Поэтому в будущем Россию ждет «эпоха 14+» — целые века геополитического одиночества. «Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — написал Сурков.

По его словам, одиночество не означает изоляции, и Россия будет «общаться» с другими цивилизациями. Сурков повторил слова императора Александра III о том, что у России есть только два союзника — армия и флот, уточняет «Федеральное агентство новостей». «Будет трудно», — дал прогноз Сурков, цитируя Oxxxymiron, ждущего конца терний и начала звезд. «Будет интересно. И звезды будут», — пообещал помощник президента.

Наталья Михалева
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