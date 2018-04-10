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Главные новости Свердловской области
03:56  10 апреля 2018 0

В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на магазин. Грабитель стрелял из ружья и избивал продавцов. ВИДЕО

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, кассы, магазин
Грабитель требовал положить деньги из кассы в его сумку (архивное фото)Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 9 апреля в Екатеринбурге вооруженный мужчина совершил нападение продуктовый магазин, расположенный на улице Белореченской. Грабитель стрелял в торговом зале, а также угрожал и избивал сотрудников.

Информация о произошедшем появилась в сообществе «Новости Екатеринбурга» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина ворвался в магазин и выстрелил в потолок, после чего начал угрожать оружием стоящим возле касс продавцам и требовать, чтобы те положили деньги в его сумку. Чтобы поторопить их, грабитель толкал и бил сотрудников торговой точки.

Получить комментарий в региональном Управлении МВД и выяснить, пострадал ли кто-либо при нападении, и сколько удалось украсть мужчине, на момент публикации материала не удалось.

Сергей Демин
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