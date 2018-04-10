Вечером 9 апреля в Екатеринбурге вооруженный мужчина совершил нападение продуктовый магазин, расположенный на улице Белореченской. Грабитель стрелял в торговом зале, а также угрожал и избивал сотрудников.
Информация о произошедшем появилась в сообществе «Новости Екатеринбурга» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина ворвался в магазин и выстрелил в потолок, после чего начал угрожать оружием стоящим возле касс продавцам и требовать, чтобы те положили деньги в его сумку. Чтобы поторопить их, грабитель толкал и бил сотрудников торговой точки.
Получить комментарий в региональном Управлении МВД и выяснить, пострадал ли кто-либо при нападении, и сколько удалось украсть мужчине, на момент публикации материала не удалось.