Отравленную дочь Скрипаля выписали из больницы

Дочь осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По их словам, ее «должны были выписать» в понедельник, 9 апреля. Однако до сих пор непонятно, покинула ли Скрипаль медицинское учреждение, пишет «Национальная служба новостей». Ожидается, что сегодня, спустя день, лечащие врачи дочери экс-сотрудника ГРУ сделают официальное заявление.
Напомним, Юлия и Сергей Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал: Британия винит в причастности к происшествию Россию, Москва отрицает обвинения. Из-за дела Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата, его поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства, передавало ИА FlashNord.