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10 апреля 2018
12:08  10 апреля 2018 2

Отравленную дочь Скрипаля выписали из больницы

Визит Орлова в Нижний Тагил , больница, больничная палата
Пока до конца не ясно, покинула ли Юлия медучреждениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Дочь осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По их словам, ее «должны были выписать» в понедельник, 9 апреля. Однако до сих пор непонятно, покинула ли Скрипаль медицинское учреждение, пишет «Национальная служба новостей». Ожидается, что сегодня, спустя день, лечащие врачи дочери экс-сотрудника ГРУ сделают официальное заявление.

Напомним, Юлия и Сергей Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал: Британия винит в причастности к происшествию Россию, Москва отрицает обвинения. Из-за дела Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата, его поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства, передавало ИА FlashNord.

Ксения Томашова
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