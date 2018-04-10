Уральские полицейские инсценировали убийство женщины, чтобы задержать ее мужа

Полицейские Нижнего Тагила инсценировали заказное убийство, чтобы взять с поличным организатора преступления. Мужчина заказал убийство своей бывшей жены, узнав о ее новом поклоннике.
«Сотрудники полиции Нижнего Тагила предотвратили заказное убийство местной жительницы 1987 года рождения, которое намеревался осуществить ее бывший гражданский 37-летний супруг с целью отомстить за то, что возлюбленная его отвергла и нашла другого спутника жизни», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Полицейским стало известно, что некий мужчина ищет исполнителя для заказного убийства. К нему подослали оперативника под видом киллера. Оказалось, что мужчина хочет расправиться со своей бывшей гражданской женой. Стало известно, что мужчина избивал жену и она написала на него заявление. На него было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Женщина выгнала мужа из дома, а спустя какое-то время он узнал, что у нее появился мужчина.
Заказчик пообещал заплатить за убийство две тысячи долларов. Полицейские разыграли сцену нападения на женщину в подъезде дома, которое они снимали на видео. На записи было видно, что женщину якобы убили ножом. Запись через соцсеть отправили заказчику. Убедившись таким образом, что заказ выполнен, он согласился заплатить «киллеру». В этот момент его задержали сотрудники Росгвардии.
Материалы дела переданы в Следственный комитет. «Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила 37-летнему жителю города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье «приготовление к убийству по найму», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.