{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
13:17  10 апреля 2018 0

Курганцев возмутило соседство голубиных стай и мемориала Победы. «Парк превратили в курятник». ФОТО

Горожане активно подкармливают птиц в парке ПобедыФото: группа «Курган» в социальной сети «Одноклассники»

Жители Кургана пожаловались на голубей, которые буквально захватили одно из любимых мест отдыха горожан всех возрастов — парк Победы. По их словам, следы жизнедеятельности птиц оскверняют памятные места.

Курганец Виктор Селиванов на странице «Курган» в социальной сети «Одноклассники» заявил, что отдельные жители города, подкармливая птиц, превратили парк в «большой курятник». Автора записи возмутило, что насытившиеся голуби отдыхают на звезде фонтана, стендах с портретами воинов и братской могиле. Кроме того, в неподобающем виде почти всегда находятся скамейки в парке. «До очередного праздника Победы остается ровно месяц. Так давайте задумаемся над тем, как мы относимся к той памяти не только 9 мая, но и повседневно», — заключил Селиванов и призвал обратить внимание на ситуацию Санэпиднадзор, клубы патриотического воспитания и городские власти.

Насытившиеся птицы отдыхают на памятных местах
Фото: группа «Курган» в социальной сети «Одноклассники»

Большинство пользователей поддержало курганца. «Голуби готовы на голову сесть. Уже пройти мимо невозможно», — заявила Людмила Сигайлова. Ольга Жукова отметила, что в парке для кормления птиц нужно найти другое место — подальше от фонтана и мемориальной доски. Многие подчеркнули, что голуби являются переносчиками различных инфекций.

Как пояснили «URA.RU» в управлении Роспотребнадзора по Курганской области, голуби действительно переносят заболевания, однако регулировать их количество и поведение в условиях открытого пространства практически невозможно — это не входит в компетенции ведомства. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию агентство также направило в администрацию Кургана.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров