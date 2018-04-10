Жители Кургана пожаловались на голубей, которые буквально захватили одно из любимых мест отдыха горожан всех возрастов — парк Победы. По их словам, следы жизнедеятельности птиц оскверняют памятные места.
Курганец Виктор Селиванов на странице «Курган» в социальной сети «Одноклассники» заявил, что отдельные жители города, подкармливая птиц, превратили парк в «большой курятник». Автора записи возмутило, что насытившиеся голуби отдыхают на звезде фонтана, стендах с портретами воинов и братской могиле. Кроме того, в неподобающем виде почти всегда находятся скамейки в парке. «До очередного праздника Победы остается ровно месяц. Так давайте задумаемся над тем, как мы относимся к той памяти не только 9 мая, но и повседневно», — заключил Селиванов и призвал обратить внимание на ситуацию Санэпиднадзор, клубы патриотического воспитания и городские власти.
Большинство пользователей поддержало курганца. «Голуби готовы на голову сесть. Уже пройти мимо невозможно», — заявила Людмила Сигайлова. Ольга Жукова отметила, что в парке для кормления птиц нужно найти другое место — подальше от фонтана и мемориальной доски. Многие подчеркнули, что голуби являются переносчиками различных инфекций.
Как пояснили «URA.RU» в управлении Роспотребнадзора по Курганской области, голуби действительно переносят заболевания, однако регулировать их количество и поведение в условиях открытого пространства практически невозможно — это не входит в компетенции ведомства. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию агентство также направило в администрацию Кургана.