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13:33  10 апреля 2018 0

Югорские национал-коммунисты захватили отделение КПРФ в Сургуте. ФОТО

Лидер «Совести» (в центре) стал главным коммунистом в СургутеФОТО: Сергей Чичканов

Активисты радикальной организации «Совесть» окончательно подчинили себе горком КПРФ в Сургуте. Первым секретарем городского отделения партии стал лидер «Совести» Сергей Чичканов, секретарем по организационной и кадровой работе — Андрей Колошин. Об этом 10 апреля «URA.RU» сообщил сам Сергей Чичканов.

По словам собеседника, кадровые ротации были приняты 7 апреля на восьмой отчетно-выборной конференции отделения. Новый руководитель сменил на посту бывшего первого секретаря Веру Иванишину.

Как ранее сообщало агентство, организация «Совесть» считается самой скандальной и радикально настроенной группировкой в ХМАО. Ее члены прославились массовыми драками с кавказцами и регулярной критикой муниципальной власти. Некоторые лидеры организации подверглись уголовному преследованию по подозрению в экстремизме. Известно, что многие члены организации вступили в КПРФ и стали главным протестным ресурсом партии в ХМАО.

Игорь Волосин
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