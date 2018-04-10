Активисты радикальной организации «Совесть» окончательно подчинили себе горком КПРФ в Сургуте. Первым секретарем городского отделения партии стал лидер «Совести» Сергей Чичканов, секретарем по организационной и кадровой работе — Андрей Колошин. Об этом 10 апреля «URA.RU» сообщил сам Сергей Чичканов.
По словам собеседника, кадровые ротации были приняты 7 апреля на восьмой отчетно-выборной конференции отделения. Новый руководитель сменил на посту бывшего первого секретаря Веру Иванишину.
Как ранее сообщало агентство, организация «Совесть» считается самой скандальной и радикально настроенной группировкой в ХМАО. Ее члены прославились массовыми драками с кавказцами и регулярной критикой муниципальной власти. Некоторые лидеры организации подверглись уголовному преследованию по подозрению в экстремизме. Известно, что многие члены организации вступили в КПРФ и стали главным протестным ресурсом партии в ХМАО.