13:27 10 апреля 2018 0

Самая сложная задача, которая будет стоять перед новыми владельцами — перераспределение потоков покупателей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге продается ТРК «КомсоМОЛЛ», расположенный на дублере Сибирского тракта. Коммерческий объект выставлен на аукционе за 1,092 миллиарда рублей: его собственники — ООО «Уралинвест» — обанкротились. Эксперты недвижимости считают, что прошлое торгового центра может осложнить поиск новых инвесторов.

Согласно сайту Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на продажу выставлены помещение площадью 53 450 кв. м, включающее в себя здания и сооружения предприятий торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и другие, а также земельные участки. Кроме того, к покупателю перейдут права долевой собственности и аренды.

При этом эксперты недвижимости указывают, что за такой объект возьмется далеко не каждый инвестор. После того, как ГИБДД перекрыла на год (2014-2015) въезды в «КомсоМОЛЛ», здесь серьезно упал поток покупателей. Выйти на нормальные показатели ТРК так и не смог даже с переделанными путями въезда и выезда, заметил главный аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков.

«Рынок насытился, у покупателей устоялись свои предпочтения, и сломать их компания уже не смогла. Будущему собственнику придется решать, за счет чего можно перераспределить потоки. Наверное, здесь нет каких-то нерешаемых задач, ведь изначально место позволяло реализовать проект, но последовал ряд ошибок», — сказал Хорьков.

Аналогичную точку зрения высказала замгендиректора «AVS Девелопмент» Анастасия Дударева. Она заметила, что инвестором должен быть крупный игрок, который за счет своего имени сможет привести в «КомсоМОЛЛ» серьезных якорных арендаторов. На развитии ТЦ положительную роль может сыграть застройка ЖБИ новыми жилыми кварталами, отметила собеседница агентства. «В той локации нет ТЦ такого уровня, а выезжать из ЖБИ в центр очень трудно. Многие жители предпочитают тратиться на развлечения в локации своего района. Поэтому ТРК может быть там востребован», — сказала «URA.RU» Дударева.

Выставленные на торги площади находятся в залоге у «Альфа-Банка». По данным материалов арбитражного суда, долги «Уралинвеста» только перед «Альфа-Банком» на апрель 2017 года составляли около 17,7 миллиарда рублей, из которых основной долг — около 12 миллиардов рублей.