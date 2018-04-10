Екатеринбургская гордума направит в свердловское правительство обращение с просьбой вернуть муниципалитету полномочия по согласованию строительства и заключению договоров на установку нестационарных торговых объектов. Такое решение депутаты приняли на заседании 10 апреля.
Председатель комитета администрации Екатеринбурга по товарному рынку Елена Чернышева сообщила думцам, что самовольное возведение незаконных торговых киосков стало для мегаполиса системной проблемой. Городские власти борются с ними собственными силами. На основании двух принятых сити-менеджером постановлений в 2017—2018 годах с улиц было вывезено в общей сложности 58 из 156 запланированных объектов.
При этом представители мэрии уже не надеются на помощь в этом вопросе со стороны управления МВД по Екатеринбургу.
По словам Чернышевой, представители полиции согласились лишь обеспечивать охрану общественного порядка во время вывоза сотрудниками мэрии киосков, но самостоятельно искать и наказывать нарушителей законодательства отказались.
Отдельной серьезной проблемой, по словам председателя комитета, является установка торговых киосков на землях, принадлежащих частным лицам. Требовать сноса таких объектов у мэрии нет прав. В частности, много подобных нестационарных объектов в последнее время появилось вокруг торговых центров «Современник», «Мегаполис», «Дирижабль», а также рядом со зданием по адресу Карла Маркса, 22.
Особо депутатов возмутило массовое строительство торговых павильонов в квадрате улиц Союзной — 8 марта — Щорса — Циолковского. Эти работы ведутся в нарушение требований действующего генплана города, согласно которому здесь должна располагаться прогулочная зона. Елена Чернышева пояснила, что разрешение на строительство данных павильонов выдано Министерством строительства Свердловской области и открыто назвала произошедшее «дурдомом».
Представители мэрии и гордумы напомнили, что в настоящее время в Екатеринбурге действует утвержденная администрацией города схема размещения объектов нестационарной торговли. Однако право заключения договоров с их владельцами передано на областной уровень. Фактом, что регулированием данной сферы занимаются сразу два различных органа, пользуются недобросовестные участники рынка. Возвращение этих полномочий мэрии, по мнению депутатов, станет одним из главных рычагов исправления сложившейся ситуации.
Получить официальный комментарий у представителей областного правительства не удалось.