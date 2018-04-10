В городе Миассе Челябинской области задержан молодой человек, жестоко расправившийся с породистой собакой породы хаски. Мужчина повесил собаку на ливневой канализации и содрал с нее шкуру.
«Очевидцы вызвали полицию, и мужчина был задержан. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства, причины его поступка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
На видеозаписи, выложенной в Сети, слышно, как живодер говорит полицейским, что собака гонялась за детьми. Очевидцы пишут в Сети, что позже задержанный спокойно объяснил полицейским, что хотел на продажу содрать шкуру хаски, а саму собаку съесть. Специалисты по мехам говорят, что шкурка хаски ценится среди знатоков и стоит дорого. Причем, вероятнее всего, живодер сдирал шкуру с еще живой собаки, так положено по технологии. После смерти животного выделяются какие-то вещества, от которых мех становится жестким.