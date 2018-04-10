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14:40  10 апреля 2018 3

В Перми суд отказал сыну героя Советского Союза в помощи по восстановлению надгробия на могиле отца

За 24 года власти ни разу не помогли в ремонте памятника и уходе за могилой герояФото: сайт «Герои страны»

Сын известного пермского летчика и героя Великой Отечественной войны Анвара Гатауллина, в честь которого названа улица в Свердловском районе краевой столицы, долгое время пытается безуспешно добиться от властей помощи в реставрации надгробия на могиле своего отца. Он дошел до губернатора, но и там получил отказ.

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза и кавалер других высших военных орденов, подполковник Анвар Гатауллин скончался в 1994 году и был похоронен на Южном кладбище Перми. Согласно судебным документам, с момента погребения памятник на могиле героя не ремонтировался и за 24 года пришел в негодность. Сын ветерана Анас Гатауллин, видя неудовлетворительное состояние памятника, обратился за помощью в региональное министерство социального развития, но получил отказ. Свое решение в ведомстве объяснили установленным федеральным законодательством порядком, в соответствии с которым по истечении 18 месяцев со дня погребения они не могут помочь в этом вопросе. Но, учитывая значимость ситуации, обращение Анаса Гатауллина было направлено в Администрацию губернатора Пермского края, но там также отказали сыну прославленного воздушного разведчика.

В результате Анас Гатауллин отреставрировал надгробие отца за свой счет (стоимость ремонта составила 225 тысяч рублей), а затем обратился в суд с требованием к администрации губернатора возместить ему часть расходов. Обращаясь в суд, мужчина руководствовался тем, что еще в 1994 году государство взяло на себя обязанность устанавливать на могилах героев и кавалеров высших военных орденов надгробия либо возмещать родственникам их установку. В момент смерти известного ветерана подобное пермскими властями сделано не было.

Впрочем, Ленинский районный суд Перми встал на сторону администрации губернатора и отказал сыну героя в удовлетворении его требований. Пермский краевой суд, рассматривая апелляционную жалобу Анаса Гатауллина, оставил решение районного суда в силе. «URA.RU» направило запрос в Администрацию губернатора Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ оперативно получить не удалось.

Александр Соснин
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