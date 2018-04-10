16:38 10 апреля 2018 0

Сокращенный вариант спектакля публику не впечатлил фото: www.kurgandrama.ru

Режиссер Дмитрий Акриш вырезал все шокирующие сцены из новой постановки «LEAR» после скандальной премьеры в Курганском драмтеатре. Однако новый вариант публику не впечатлил. Зрители поделились с «URA.RU» мнениями о спектакле.

«Я была на спектакле через неделю после премьеры, ждала всех моментов, которые раскритиковали в прессе. Но все это убрали из спектакля. На мой взгляд, раз художник позволил себе смелость, так надо было идти до конца, художник не должен бояться, — говорит частая гостья драмтеатра Елена, — Мне не понравилось. Некоторые моменты в спектакле после корректировки вообще потерялись. Например, непонятно было, почему слуга ходит в трусах и с перьями (не было фрагментов, показывающих его как гомосексуалиста). Лир разделся по пояс — никого это не впечатлило, он ни к кому не приставал, не было сцен насилия. Всю жесть убрали, но ничем не заменили. Второе отделение было откровенно скучным». При этом собеседница отмечает, что «актеров было жалко», так как «они очень старались».

В Курганском театре драмы комментировать изменения в скандальном спектакле отказались. «Приходите и сами все увидите», — пригласила директор драмтеатра Ольга Петрова. Дмитрий Акриш не ответил на вопросы, направленные ему через соцсеть. В апреле спектакль планируют показать два раза. Курганцев, напомним, шокировала премьера постановки трагедии Шекспира «Король Лир» московского режиссера Дмитрия Акриша. Курганцы были поражены сценами насилия и видом актеров без штанов. Зрители уходили, не дождавшись антракта. Известные горожане даже сочли, что спектакль нужно запретить.