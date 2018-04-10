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16:27  10 апреля 2018 0

В Кургане обрушились перекрытия над супермаркетом «Магнит». ФОТО

На месте ЧП работают спасатели и полицияФОТО: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

В Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели обследуют завалы. Об этом «URA.RU» рассказали в МЧС по Курганской области.

‍ЧП на улице Бурова-Петрова произошло 10 апреля. Сигнал на пульт спасателей поступил в 15 часов 05 минут. «В трехэтажном административном здании над магазином „Магнит“ частично обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. метров», — пояснила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Она рассказала, что из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.

На первом этаже располагается супермаркет, на втором — различные офисы, на третьем — медицинская клиника. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, разбирают завалы, выясняют причины случившегося. По свидетельству очевидцев, перед обрушением был некий толчок.

Курганцы массово обсуждают ЧП в соцсетях. Комментаторы не могут обойтись без мата. «Мир трещит по швам», «Да чтож, … происходит в этом мире?», «Мода чтоли пошла разрушать торговые здания?», «Виновным лучше сразу из страны уехать», «Так это картонное здание, построенное на от…сь; неудивительно, что оно разрушилось. Хорошо, хоть жертв нет», — отмечают пользователи в паблике «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

ФОТО: «Типичный Курган», «ВКонтакте»
ФОТО: «Типичный Курган», «ВКонтакте»
ФОТО: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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