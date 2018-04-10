19:12 10 апреля 2018 0

Люди едва успели покинуть здание перед обрушением бетонных плит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник офиса в трехэтажном здании в Кургане, где сегодня упали перекрытия между этажами, рассказал «URA.RU» о том, как случилось ЧП. По его словам, обрушение происходило постепенно, с момента первого толчка прошло примерно полчаса.

Как заявил собеседник нашего корреспондента Александр, люди, работавшие в здании, внезапно почувствовали «сильный динамический удар, полувзрыв». Затем сотрудники офисов начали обеспокоенно спрашивать друг друга, что произошло, и самостоятельно покидать свои места. «Мы увидели, что пол просел. Расстояние от двери до него сначала было около десяти сантиметров, через тридцать минут, когда вернулись за вещами, — уже в два раза больше», — поделился он. Александр добавил, что примерно через пять минут после того, как люди покинули здание, произошло обрушение плит — вышибло две двери, в воздух взмыл столб пыли.

Напомним, ЧП случилось 10 апреля в 15:05 — над супермаркетом «Магнит» рухнули перекрытия. Площадь повреждения составила 200 кв. м, пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, к нему не будут подпускать людей, пока не выяснится, есть ли угроза дальнейшего разрушения. По информации МЧС по Курганской области, завалы разбирать не будут до поступления разрешения от административно-технической инспекции.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас также выясняют следователи криминалисты — ведется тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

Плиты внутри здания обрушились сегодня в 15 часов дня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На место выезжали спасательные службы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава администрации Андрей Потапов заявил, что власти держат ситуацию на контроле Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи ведут проверку по факту ЧП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из зоны вокруг здания эвакуировали автомобили Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Торговый центр будет оцеплен, пока не исключат угрозу дальнейшего разрушения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU