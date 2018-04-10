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10 апреля 2018
21:28  10 апреля 2018 0

Собчак промотала в отпуске миллионы рублей

Ксения Собчак заплатила 2,5 млн рублей за 10 дней аренды виллыФото: Ксения Собчак, Instagram

Ксения Собчак вместе со своей семьей провела в Таиланде отпуск, который обошелся ей в 2,5 млн рублей. Именно столько стоит аренда виллы класса люкс, где телеведущая провела десять дней.

Известное семейство арендовало одну из самых дорогостоящих вилл отеля Soneva Kiri на острове Ко Кут, пишет издание «Стархит». Площадь виллы составляет 600 квадратных метров. В свое время на этом курорте отдыхали такие звезды, как Мадонна, Скарлетт Йоханссон, а также Анджелина Джоли и Брэд Питт. На территории виллы располагается огромная терраса с бассейном, свой пляж, а в доме — несколько спален и собственная парная.

«Ксения предпочитала спокойный отдых. Они с супругом много времени проводили на пляже, радовались успехам сына в плавании, строили песочные замки, загорали», — рассказали сотрудники тайского отеля. Сама Ксения Собчак также с восторгом отозвалась об отдыхе на шикарном курорте. «Жалко погода нас редко баловала, зато невероятная йога, воздух и спорт и экологически выращенная прямо на острове еда — отличные спутники семейного отдыха!», — написала она на своей странице в Instagram.

Дарья Корчак
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