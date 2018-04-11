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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08:58  11 апреля 2018 5

Пенсионерка-сутенерша организовала публичный дом в Югре

Клипарт. Проституция, стриптиз, доллары, девочки, проститутки, шлюхи, разврат, деньги, валюта
57-летняя женщина находила клиентов для своих работницФото: depositphotos.com © URA.RU

В Когалыме полицейские задержали 57-летнюю местную жительницу, организовавшую публичный дом. Там трудились три проститутки. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Югре, ранее сутенерша уже привлекалась за подобные преступления.

Известно, что безработная женщина брала на себя все организационные вопросы: находила клиентов для жриц любви, предоставляла жилплощадь и устанавливала ценники за различные интимные услуги. В квартире правоохранители изъяли документы с данными клиентов и эротические игрушки.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“. Санкция, которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Сергей Макеев
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