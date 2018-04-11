Пенсионерка-сутенерша организовала публичный дом в Югре

В Когалыме полицейские задержали 57-летнюю местную жительницу, организовавшую публичный дом. Там трудились три проститутки. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Югре, ранее сутенерша уже привлекалась за подобные преступления.
Известно, что безработная женщина брала на себя все организационные вопросы: находила клиентов для жриц любви, предоставляла жилплощадь и устанавливала ценники за различные интимные услуги. В квартире правоохранители изъяли документы с данными клиентов и эротические игрушки.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“. Санкция, которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.