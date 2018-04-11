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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09:45  11 апреля 2018 4

В России вырастут цены на электронику и бытовую технику

Чайник,миксер, соковыжималка, бытовая техника , бытовая техника, апельсины, соковыжималка
Если курс рубля не вернется к прежним показателям, техника станет дорожеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
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Резкое падения рубля по отношению к евро и доллару может привести к повышению цен на бытовую технику и электронику. Как отмечают представители «М-Видео», сразу несколько производителей предупредили компанию о грядущем повышении оптовой стоимости товаров на 5-10%.

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В «М-Видео» подчеркнули, что ретейлер пытается сохранить текущие розничные цены и ведет переговоры с поставщиками. В то же время время один из крупнейших производителей бытовой техники, Candy Hoover Group, уже разослала своим партнерам уведомление о повышении цен. Это произойдет на следующей неделе, если курс рубля не вернется к прежним показателям. По данным газеты «Коммерсант», ослабление рубля уже вызвало ажиотаж у российских потребителей — посещаемость интернет-магазинов с 9 апреля возросла на 15%.

Ведущие игроки на российском рынке мобильных устройств «Связной» и МТС уверены, что розничные цены на смартфоны пока не изменятся. «Когда конечный потребитель ощутит эти изменения, будет зависеть от количества товара у конкретного продавца. Возможно, многие предпочтут не поднимать резко цены, учитывая, что пока не ясно, насколько длительным будет падение рубля», — цитирует генерального менеджера «Марвел-Дистрибуции» Константина Шляхова «Коммерсант».

Напомним, что предыдущий скачок цен на рынке бытовой техники произошел в январе 2016 года. Тогда россиянам пришлось массово брать кредиты, чтобы совершать покупки.

Сергей Макеев
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