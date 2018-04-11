Размер консульского сбора, который оплачивается при подаче виз для поездки в Италию, вырос. С этим столкнулись екатеринбуржцы, подававшие документы в визовый центр утром в среду, 11 апреля. В визовом центре им заявили, что теперь консульский сбор с персоны составляет не 2850 рублей, а 3050 (рост на 200 рублей).
«Нам самим только вчера в 18:00 сообщили. Все это в связи с ростом курса евро. Мы удивлены, никогда за 10 лет стоимость сбора так резко не взлетала за один день. Видимо, сегодня мы всех будем отправлять на доплату», — недоумевают в визовом центре.
Накануне курс евро на «Московской бирже» превысил 78 рублей. В последний раз показатель доходил до такой отметки весной 2016 года. Доллар на торгах утром во вторник, 10 апреля, превысил 61 рубль впервые с начала 2017 года.