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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
09:52  11 апреля 2018 1

Из-за курса валют отдых в европейской стране подорожал. «Такое у нас впервые за 10 лет»

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, италия, планшет, ipad, путин изображение
Евро подорожал на 7 рублей, а Италия стала дороже уже на 200 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Размер консульского сбора, который оплачивается при подаче виз для поездки в Италию, вырос. С этим столкнулись екатеринбуржцы, подававшие документы в визовый центр утром в среду, 11 апреля. В визовом центре им заявили, что теперь консульский сбор с персоны составляет не 2850 рублей, а 3050 (рост на 200 рублей).

«Нам самим только вчера в 18:00 сообщили. Все это в связи с ростом курса евро. Мы удивлены, никогда за 10 лет стоимость сбора так резко не взлетала за один день. Видимо, сегодня мы всех будем отправлять на доплату», — недоумевают в визовом центре.

Накануне курс евро на «Московской бирже» превысил 78 рублей. В последний раз показатель доходил до такой отметки весной 2016 года. Доллар на торгах утром во вторник, 10 апреля, превысил 61 рубль впервые с начала 2017 года.

Сергей Макеев
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