10:31 11 апреля 2018 1

Сергей Челобанов стал героем программы «ДНК» в эфире канала «НТВ» Фото: инстаграм chelobanov

Певец и композитор Сергей Челобанов, который в начале 90-х был гражданским мужем Аллы Пугачевой, рассказал про свои отношения с примадонной и заявил, что может являться настоящим отцом ее детей, Гарри и Лизы. Композитор стал героем программы «ДНК» на канале «НТВ», где выяснял, приходится ли ему родным сын от гражданской жены.

«Дело в том, что некоторое время назад я стал замечать в сыне не присущую мне манеру поведения», — заявил певец. В процессе программы выяснилось, что двухлетний мальчик — родной сын Челобанова. Кроме того, во время шоу зашла речь о взаимоотношениях композитора с Аллой Пугачевой.

«Помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу. Вообще поначалу не было любви, она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно ни для меня, ни для нее жизнь нас уложила в кроватки», — рассказывает Челобанов.

Кроме того, бывший любовник примадонны утверждает, что Алла Борисовна могла использовать его биоматериал для рождения детей — Гарри и Лизы. Якобы в эпоху их бурного романа певица так мечтала родить детей, что водила его на всевозможные исследования.