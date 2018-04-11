В югорском правительстве определились, кто поедет в Нью-Йорк за счет бюджета

В правительстве ХМАО огласили полный список делегатов, которые поедут от региона в Нью-Йорк на 17-ю сессию Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом 11 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
В объявленном списке делегатов семь человек. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, оленеводы Любовь Казанжи и Валентин Тэвлин, заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин, а также советник вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова Сергей Тимошков.
«Югорскую делегацию возглавит вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. Планируется его выступление по вопросам деятельности в областях, определенных мандатом Постоянного форума с учетом Декларации ООН о правах коренных народов», — говорится в сообщении депсвязей.
Как ранее сообщало агентство, югорская делегация пробудет в Нью-Йорке пять дней в составе федеральной делегации, которую возглавит руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.