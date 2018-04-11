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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
12:10  11 апреля 2018 3

В югорском правительстве определились, кто поедет в Нью-Йорк за счет бюджета

США, комета,метеор,сирия, сша, небоскребы, закат нью йорка, панорамный вид
Делегаты пробудут в Соединенных Штатах Америки пять днейФото: depositphotos.com © URA.RU

В правительстве ХМАО огласили полный список делегатов, которые поедут от региона в Нью-Йорк на 17-ю сессию Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом 11 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В объявленном списке делегатов семь человек. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, оленеводы Любовь Казанжи и Валентин Тэвлин, заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин, а также советник вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова Сергей Тимошков.

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«Югорскую делегацию возглавит вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. Планируется его выступление по вопросам деятельности в областях, определенных мандатом Постоянного форума с учетом Декларации ООН о правах коренных народов», — говорится в сообщении депсвязей.

Как ранее сообщало агентство, югорская делегация пробудет в Нью-Йорке пять дней в составе федеральной делегации, которую возглавит руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Игорь Волосин
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